Світу загрожує велика міждержавна війна - доповідь НАТО

Зростаюча військова потужність РФ і Китаю збільшує ризик виникнення війни.

Про це йдеться в доповіді НАТО, передає "Голос Америки".

"Зростаюча військова потужність Китаю та Росії кидатиме виклики для трансатлантичного альянсу в найближчі роки, а заходи НАТО, спрямовані на посилення своїх можливостей, можуть призвести до нових перегонів озброєнь на кшталт "холодної війни", - заявили в НАТО.

У доповіді Альянсу, який видається кожні чотири роки, названо 20 глобальних тенденцій, які можуть вплинути на НАТО до кінця 2035 року, - від штучного інтелекту та прискорення розвитку технологій до зміни клімату та зростаючої нерівності.

"Ми бачимо значне збільшення ризику виникнення великого міждержавного конфлікту. Наша команда навесні оприлюднить додаткову доповідь, в якій міститиметься інформація про те, що ми маємо зробити, щоб реагувати на ці тенденції", - наголосив генерал Деніс Мерсьє, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації.

Повідомляється, що витрати на оборону в РФ почали зростати після анексії українського Криму в 2014 році, а прогнози передбачають подальше збільшення до 2045 року.