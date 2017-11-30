Миру грозит большая межгосударственная война - доклад НАТО

Растущая военная мощь РФ и Китая увеличивает риск возникновения войны.

Об этом говорится в докладе НАТО, передает "Голос Америки".

"Растущая военная мощь Китая и России будет бросать вызовы для трансатлантического альянса в ближайшие годы, а меры НАТО, направленные на усиление своих возможностей, могут привести к новой гонке вооружений вроде "холодной войны", - заявили в НАТО.

В докладе Альянса, который выдается каждые четыре года, названы 20 глобальных тенденций, которые могут повлиять на НАТО до конца 2035 года - от искусственного интеллекта и ускорение развития технологий к изменению климата и растущего неравенства.

"Мы видим значительное увеличение риска возникновения большого межгосударственного конфликта. Наша команда весной обнародует дополнительный доклад, в котором будет содержаться информация о том, что мы должны сделать, чтобы реагировать на эти тенденции", - отметил генерал Денис Мерсье, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации.

Сообщается, что расходы на оборону в РФ начали расти после аннексии украинского Крыма в 2014 году, а прогнозы предусматривают дальнейшее увеличение до 2045 года.