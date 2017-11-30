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Перевізники мігрантів займаються торгівлею людьми - Макрон

Четвер, 30 листопада 2017, 01:05

Для боротьби з перевізниками мігрантів та торговцями людьми варто залучати поліцію та військових.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у інтерв’ю французьким ЗМІ, передає Укрінформ.

"Те, що відбувається в Лівії, - це злочин проти людяності, це торгівля людьми. Це так юридично кваліфікується. Ми повинні не просто засуджувати це, а й діяти. Діяти різними шляхами. Перше - це спільна боротьба з перевізниками мігрантів", - наголосив Макрон в інтерв'ю RFI і France 24.

Французький президент також закликав негайно вжити заходів щодо захисту мігрантів, які опинилися в небезпеці в Лівії. Він пояснив, що залучення поліцейських та військових не означатиме розв'язання війни.

"Мова не йде про оголошення війни. У Лівії зараз перехідний період. Глава уряду національної єдності Лівії Сарадж і маршал Хафтар вживають заходів на місці. Але ми повинні провести посилену поліцейську операцію, щоб зруйнувати мережі перевізників мігрантів", - повідомив Макрон.

"Перевізники часто пов'язані з терористичними організаціями. Тому небхідно ввести індивідуальні санкції в рамках ООН щодо перевізників", - підкреслив політик.

Як відомо, у середу представники ЄС, Африканського союзу та ООН дійшли згоди про проведення операції з ліквідації мереж перевізників та про термінову евакуацію біженців з лівійських таборів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ФранціяЛівіяміграція
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