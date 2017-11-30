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У Києві зростає захворюваність на кір – КМДА

Четвер, 30 листопада 2017, 02:08

У Києві спостерігається ріст захворюваності на кір.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, передає "Радіо Свобода".

"Станом на 23 листопада в столиці зареєстровано 79 випадків захворювання на кір. 63 хворих (у тому числі 52 дитини) було госпіталізовано. Понад 40% мали важку форму захворювання. На щастя, летальних випадків наразі вдається уникати", – заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Пам’ятаймо, що кір – серйозна інфекційна хвороба, через яку страждають і дорослі, і діти. До речі, зі всіх хворих лише три дитини мали щеплення, які хоч і не вберегли від хвороби, але значно полегшили її перебіг", – сказав Поворозник.

"Вакцинація – єдиний надійний захист від кору", – наголосив він.

За словами Поворозника, у Києві є достатньо вакцин.

Теми: КМДАКиїв
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