В Киеве растет заболеваемость корью - КГГА

В Киеве наблюдается рост заболеваемости корью.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает "Радио Свобода".

"По состоянию на 23 ноября в столице зарегистрировано 79 случаев заболевания корью. 63 больных (в том числе 52 ребенка) были госпитализированы. Более 40% имели тяжелую форму заболевания. К счастью, летальных случаев пока удается избегать", - заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Помним, что корь - серьезная инфекционная болезнь, из-за которой страдают и взрослые, и дети. Кстати, из всех больных лишь три ребенка имели прививки, которые хоть и не уберегли от болезни, но значительно облегчили ее ход", - сказал Поворозник.

"Вакцинация - единственная надежная защита от кори", - подчеркнул он.

По словам Поворозника, в Киеве есть достаточно вакцин.