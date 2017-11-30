Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На посаду голови Верховного суду обрали трьох претендентів

Четвер, 30 листопада 2017, 11:27

Пленум нового Верховного суду 30 листопада висунув три кандидатури на посаду голови.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Учасники пленуму проголосували за внесення кандидатур Валентини Данишевської, Аркадія Бущенка та Володимира Кравчука на обрання головою нового ВС.

За відповідне рішення проголосували всі 111 чинних суддів Верховного суду.

Аркадій Бущенко до призначення суддею ВС був виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини.

Володимир Кравчук – колишній суддя Львівського окружного адміністративного суду.

Валентина Данишевська – директор Центру комерційного права.

Більше про новообраних суддів ВС читайте тут: "Новий" Верховний суд: реформа, якої не було".

Згідно з рішенням пленуму, новий Верховний суд  розпочне роботу 15 грудня 2017 року.

Теми: судВерховний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
суд
Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет
Відомому журналісту в Туреччині оголосили вирок СМС-повідомленням
Коболєв повідомив, що суд зобов’язав його носити електронний браслет ще два місяці
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: