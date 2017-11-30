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На должность главы Верховного суда избрали трех претендентов

Четверг, 30 ноября 2017, 11:27

Пленум нового Верховного суда 30 ноября выдвинул три кандидатуры на должность председателя.

Об этом сообщает "Укринформ".

Участники пленума проголосовали за внесение кандидатур Валентины Данишевской, Аркадия Бущенко и Владимира Кравчука на избрание главой нового ВС.

За соответствующее решение проголосовали все 111 действующих судей Верховного суда.

Аркадий Бущенко до назначения судьей ВС был исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Владимир Кравчук – бывший судья Львовского окружного административного суда.

Валентина Данишевская – директор Центра коммерческого права.

Больше об избранных судьях ВС читайте здесь: "Новый" Верховный суд: реформа, которой не было".

Согласно решению пленума, новый Верховный суд начнет работу 15 декабря 2017 года.

Темы: судВерховный суд
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