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Кличку дорікнули за Сінний: це є приводом для відсторонення

Четвер, 30 листопада 2017, 11:33

Архітектори столиці переконані, що мер Києва Віталій Кличко порушив норми низки законів, коли одноосібно підписував меморандум із забудовником території колишнього Сінного ринку.

Про це йдеться у відкритому листі Київської міської організації Національної спілки архітекторів України до мера столиці.

"Ми архітектори Києва змушені нагадати вам, що кияни обирали мера столиці як гаранта безперечного виконання законодавства України, державних норм, правил та регламентів діючого Генерального плану на території міста Києва", - пишуть архітектори.

Вони наголошують, що за діючим Генпланом столиці, максимальна висота забудови на території Центральної планувальної зони Києва не може перевищувати 27 м.

"За чинним законодавством, посадові повноваження мера столиці не передбачають права одноосібного прийняття рішень у містобудівній галузі. Особливо такі, що непоправно спотворюють життєве середовище та відверто суперечать діючому Генплану", - йдеться в листі.  

"Вважаємо, що це є чинним приводом для здійснення процедури відсторонення чиновників будь-якого рівня", - підсумували архітектори. 

 

Як відомо, 28 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив про компроміс із замовником будівництва на території колишнього Сінного ринку.

Згідно з меморандумом, який підписали Кличко і забудовник, заплановане зниження висотності найвищих будівель комплексу, який зводиться.

Зокрема, в одному будинку – на 3 поверхи, і ще в двох будинках на 1 поверх від запроектованого. Таким чином у комплексі не буде будівель вище 19 поверхів (близько 60 м). Однак це значно перевищує дозволену Генпланом висотність у 27 м. 

Як відомо, скандал із забудовою колишнього ринку спалахнув ще 2015 року, коли тут почали рити котлован і забивати палі.  

У вересні 2016 року Голосіївський райсуд наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього ринку.  

Але вже у листопаді 2016 року на вулиці Бульварно-Кудрявській, 17, де був Сінний ринок, відновилося будівництво, а в мережі з'явився сайт з продажу квартир у майбутніх 5-25-поверхових будинках. 

Активісти заявляють, що будівництво на місці Сінного ринку не має усіх необхідних документів, а на мітингах проти цієї забудови вони отримують погрози від "тітушок".

Замовник ЖК "Ярославів град" ТОВ "Емпоріум Пропертіз" переконує, що має всі необхідні документи на забудову, а до погроз активістам не має жодного стосунку.  

Громада вимагала зниження висоти комплексу з запланованих 81 метра до дозволених законом у цій частині міста 27 метрів.  

Теми: КиївВіталій Кличкобудівництво
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