Троє постраждалих від вибуху у суді Нікополя у важкому стані

У Нікопольській міській лікарні перебувають 7 постраждалих від вибуху у суді, з них троє - у важкому стані.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"На даний момент в лікарні перебувають 7 осіб, з них троє у важкому стані. З тих трьох - двоє підсудних і одна цивільна жінка", - сказав Тракало.

За його словами, можливо ввечері у четвер когось із потерпілих, хто отримав незначні ушкодження, лікарі зможуть відпустити додому, але наразі у лікарні перебувають 7 осіб.

Також він зазначив, що наразі відкрито провадження у даній справі по ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Як відомо, 30 листопада у Нікополі Дніпропетровської області у місцевому суді стався вибух, повідомлялось про 2 загиблих і кількох поранених.

Гранати підірвав батько людини, про вбивство якої відбувалося слухання. Це сталося після того, як суд вчергове переніс засідання.