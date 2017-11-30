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Трое пострадавших от взрыва в суде Никополя в тяжелом состоянии

Четверг, 30 ноября 2017, 17:16
Трое пострадавших от взрыва в суде Никополя в тяжелом состоянии

В Никопольский городской больнице находятся 7 пострадавших от взрыва в суде, из них трое - в тяжелом состоянии.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"На данный момент в больнице находятся 7 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Из трех - двое подсудимых и одна гражданская женщина", - сказал Тракало.

По его словам, возможно вечером в четверг кого-то из пострадавших, кто получил незначительные повреждения, врачи смогут отпустить домой, но пока в больнице находятся 7 человек.

Также он отметил, что сейчас открыто производство по данному делу по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Как известно, 30 ноября в Никополе Днепропетровской области в местном суде произошел взрыв, сообщалось о 2 погибших и нескольких раненых.

Гранаты подорвал отец человека, об убийстве которой проходило слушание. Это произошло после того, как суд в очередной раз перенес заседание.

Яна Миланова, УП

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Темы: Днепропетровская областьвзрывсудполиция
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