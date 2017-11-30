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Поліція назвала ймовірний мотив підриву гранат у суді Нікополя

Четвер, 30 листопада 2017, 18:45

Чоловік міг підірвати дві гранати в Нікопольському міськрайонному суді через помсту.

Про це повідомив заступник начальника облуправління Нацполіції Олег Грозь, передає "Радіо Свобода".

Він розповів, що батько чоловіка, справу про вбивство якого слухали у суді, кинув одну гранату в підсудних, яких підозрюють у вбивстві його сина. Друга граната вибухнула у нього в руках. Грозь назвав ім’я батька, який кинув гранату, це - Руслан Тапаєв.

"Складно говорити стверджувально, але поставимо себе на його місце. З того моменту, як справа зайшла в суд, – з серпня 2016 року, зараз у нас уже листопад 2017-го… Помста чи не помста, напевно, помста. Хоча, може, реакція на те, яким чином були покарані люди, які вбили його сина", - розповів Олег Грозь.

За його даними, постраждали 11 людей, у них ­травми різного ступеня тяжкості. Грозь розповів, що поліцейські – співробітники конвою отримали осколкові поранення і їхньому життю нічого не загрожує.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Як відомо, 30 листопада у Нікополі Дніпропетровської області у місцевому суді стався вибух, повідомлялось про 2 загиблих і кількох поранених.

Гранати підірвав батько людини, про вбивство якої відбувалося слухання. Це сталося після того, як суд вчергове переніс засідання.

Теми: судполіціявибухДніпропетровська область
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