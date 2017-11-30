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Полиция назвала вероятный мотив подрыва гранат в суде Никополя

Четверг, 30 ноября 2017, 18:45

Мужчина мог подорвать две гранаты в Никопольском районном суде из-за мести.

Об этом сообщил заместитель начальника облуправления Нацполиции Олег Грозь, передает "Радио Свобода".

Он рассказал, что отец мужчины, дело об убийстве которого слушали в суде, бросил одну гранату в подсудимых, подозреваемых в убийстве его сына. Вторая граната взорвалась у него в руках. Грозь назвал имя отца, который бросил гранату, это - Руслан Тапаев.

"Сложно говорить утвердительно, но поставим себя на его место. С того момента, как дело зашло в суд - с августа 2016 года, сейчас у нас уже ноябрь 2017-го ... Месть ли не месть, наверное, месть. Хотя, может, реакция на то, каким образом были наказаны люди, которые убили его сына", - рассказал Олег Грозь.

По его данным, пострадали 11 человек, у них травмы различной степени тяжести. Грозь рассказал, что полицейские - сотрудники конвоя получили осколочные ранения и их жизни ничего не угрожает.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Как известно, 30 ноября в Никополе Днепропетровской области в местном суде произошел взрыв, сообщалось о 2 погибших и нескольких раненых.

Гранаты подорвал отец человека, об убийстве которой проходило слушание. Это произошло после того, как суд в очередной раз перенес заседание.

Темы: судполициявзрывДнепропетровская область
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