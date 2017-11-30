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Филарет не просил РПЦ и Кирилла о помиловании - УПЦ КП

Четверг, 30 ноября 2017, 20:26
Филарет не просил РПЦ и Кирилла о помиловании - УПЦ КП

Глава УПЦ-КП Филарет никогда не обращался к русской православной церкви с просьбой о помиловании.

Об этом сообщил архиепископ Евстратий, передает "Интерфакс-Украина".

"Патриарх Филарет не обращался к патриарху Кириллу и к епископату Русской православной церкви с просьбой помиловать его и вернуть в церковь. Распространяется провокационная информация, не соответствующая действительности", - сказал архиепископ Евстратий.

Он отметил, что патриарх Филарет никогда не направлял и не будет направлять в адрес Русской православной церкви, патриарха Кирилла или кого-то другого прошение о помиловании.

"Никогда патриарх Филарет никаких писем, заявлений или обращений подобного смысла не направлял, не будет направлять", - подчеркнул представитель УПЦ-КП.

Он пояснил, что глава УПЦ-КП не считает себя виновным в нарушении канонов по тем обвинениям, по которым его в 1997 году РПЦ предала анафеме.

"То есть он эту анафему, так же как и предыдущую в 1992 году запрет на служение и извержение из священного сана, не признает действительными. Потому как тот, кто не признает никакой вины в тех нарушениях, которые были ему приписаны Русской православной церковью, - он соответственно и не может просить ни у кого прощения или каяться, или просить его помиловать и, тем более, просить присоединить его к русской церкви", - подытожил пресс-секретарь УПЦ-КП.

На своей странице в Facebook архиепископ Евстратий написал, что "единственный диалог, который патриарх и УПЦ-КП хотят и готовы вести с РПЦ, - диалог о признании Москвой автокефалии Украинской церкви".

Кроме того, в пятницу, 1 декабря, патриарх Филарет даст пресс-конференцию для СМИ.

Ранее на странице Архиерейского собора, который проходит в Москве, распространили информацию о якобы обращении митрополита Филарета. В нем якобы содержалась просьба "об отмене" всех решений, в том числе об угрозах и отлучении ... ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами ".

Кроме того, в РПЦ отметили, что "письмо" Филарета якобы заканчивается словами о его "извинении".

Темы: церковьРосcияФиларет
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