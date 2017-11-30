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У Києві на новорічні свята транспорт змінить графік і маршрути

Четвер, 30 листопада 2017, 21:49

У столиці під час проведення новорічних свят продовжать роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Планується продовжити роботу міського пасажирського транспорту на три години та забезпечити цілодобову роботу фунікулеру в новорічну ніч. Про зміни  руху транспорту буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з 2 грудня 2017 року до 31 січня 2018 року, на Хрещатику щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні дозволять рух транспортних засобів.

Водночас з 29 листопада до 31 січня заборонять рух всіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду – від вул. Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Окрім того, 19 грудня з 16:00 до 21:00, з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня, 1 січня з 14:00 до 21:00, 7 січня з 12:00 до 15:00 заборонять рух усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду, від вул. Софійської до Михайлівської площі, а також на вул. Володимирській, на ділянці від пров. Рильського до Володимирського проїзду.

Теми: КиївсвяткуванняавтоКМДА
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