В Киеве на новогодние праздники транспорт изменит график и маршруты

В столице во время проведения новогодних праздников продлят работу общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Планируется продолжить работу городского пассажирского транспорта на три часа и обеспечить круглосуточную работу фуникулера в новогоднюю ночь. Об изменениях движения транспорта будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 2 декабря 2017 до 31 января 2018 года, на Крещатике каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни позволят движение транспортных средств.

В то же время с 29 ноября до 31 января запретят движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда - от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади.

Кроме того, 19 декабря с 16:00 до 21:00, с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января, 1 января с 14:00 до 21:00, 7 января с 12:00 до 15:00 запретят движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда, от ул. Софийской до Михайловской площади, а также на ул. Владимирской на участке от ул. Рыльского до Владимирского проезда.