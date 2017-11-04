ЗСУ: Організатори рейдів маніпулюють обов'язками Збройних сил

Організатори рейдів у публічних закладах з перевіркою документів та затриманням молодих людей маніпулюють обов'язками Збройних сил України і зокрема - військового комісаріату.

Про це у коментарі УП повідомив прес-офіцер управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович.

"Такими діями вони (організатори рейду) маніпулюють обов'язками Збройних сил України і зокрема - військового комісаріату, нібито це вони проводять якісь облави. Ні, військкомати жодних перевірок чи облав не проводять: вони не мають таких повноважень - перевіряти документи на вулиці. Це повноваження Нацполіції", - заявив Венскович.

Венскович додав, що відповідальність за призов громадян на військову службу покладається на місцеві органи влади.

"Для цього вони формують призовну комісію, яку очолює один з заступників голови держадміністрації. До складу комісії входять військовий комісар, представник Нацполіції, медичний працівник і працівники органів соцзахисту населення, та інші посадові особи, відповідно до рішення голів обласних держадміністрацій та їх заступників", - зазначив речник ЗСУ.

У разі, якщо громадянин ухиляється від призову, призовна комісія ухвалює відповідне рішення, що він ухиляється чи має законодавчі підстави для відтермінування служби та передає документи до Нацполіції для вжиття заходів - адмінстягнення, примусового приводу до призовної дільниці, порушення справи, і т.і.

При цьому Венскович не виключив, що проведення подібних рейдів є ініціативою місцевого врядування.

Він додав, що у Чернігівській області на базі обласного військкомату триває пілотний проект щодо реформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соцпідтримки, які по-новому працюватимуть з призовниками. Після завершення проекту нову практику буде поширено на усі регіони країни.

Як відомо, у Львові в ніч на 4 листопада біля нічного клубу "Парадокс" влаштували облаву за участі військових та поліції.

Близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа, де розташовано багато розважальних закладів, і почали перевірку документів, зокрема у студентів та питали, чи вчаться вони на денній формі. Після пред‘явлення студентського їх відпускали.

При цьому проведення рейду підтвердив керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк. Інформації про кількість вручених повісток немає.

У Києві в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

У поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

Українська правда