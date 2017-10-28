Поліція заявила, що під час облави затримали 17 осіб з наркотиками

У столичному главку поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

Про це йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції Києва.

Осіб, які ухиляються від призову, було доставлено до пункту збору призовників м.Києва, а дітей передали батькам, заявили у поліції.

На момент обшуку у клубі перебували 200 осіб віком від 15 до 25 років, переважно мешканці м. Києва.

"У 20-річної бармена закладу було виявлено та вилучено розфасовані прозорі пакети з речовиною, схожою на наркотичну. У іншого затриманого, 30-річного чоловіка, поліція вилучила речовини, ззовні схожі на наркотики, галюциногенні гриби, електронні ваги, 40 тисяч гривень, 8 банківських карток та автомобіль "BMW", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, під час обшуку правоохоронці задокументували 5 фактів зберігання наркотичних засобів у відвідувачів закладу.

"Зі слів затриманих, виявлені та вилучені наркотики вони купували у незнайомців на території клубу.

За даними НП, нічний заклад розпочав свою роботу у липні 2017 року, з моменту відкриття до райполіції почали надходити скарги від жителів навколишніх будинків. Люди скаржилися, що відвідувачами клубу є переважно неповнолітні і студенти у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також що у закладі можуть продавати наркотики", - йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано, що нічний заклад функціонує без будь-яких дозвільних документів та перебуває в аварійному стані.

"У приміщенні порушено норми протипожежної безпеки, відсутні засоби для гасіння пожеж та не працюють санвузли. За цими фактами проводиться додаткова перевірка", - повідомили у поліції.

За виявленими фактами правопорушень поліція Шевченківського району Києва проводить перевірку, зібрані відомості внесено до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 ККУ - "Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Усі фото - прес-служба поліції Києва

Як відомо, в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату. За повідомленням очевидців та представників закладу, до відвідувачів було застосовано надмірну силу, їх били, обшукували та забирали особисті речі. При цьому силовики не пред'явили жодних документів.

Українська правда