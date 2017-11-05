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Зарплата Луценка зросла до 172 тисяч

Неділя, 5 листопада 2017, 13:33
Зарплата Луценка зросла до 172 тисяч

Генпрокурор Юрій Луценко задекларував отримання доходу у вигляді заробітної плати у розмірі 172 395 грн. 

Відповідні зміни внесені Луценком на сайті НАЗК 4 листопада. 

У декларації, поданій 15 серпня 2017 року, повідомлялося про доходи у вигляді зарплати у сумі 99 950 грн, у лютому, згідно з декларуванням, зарплата Луценка становила 92 841 грн. У жовтні Луценко заробив 142 тис. гривень. 

Окрім того 12 серпня Луценко задекларував подарунок від сина Олександра на суму 119 350 грн. 

Як відомо, у липні Луценко заявив, що заробітна плата регіональних і місцевих прокурорів зросте на 70%, адміністративних керівників – на 30%.

У серпні Кабінет міністрів погодив підвищення оплати праці працівників прокуратури. Зокрема скасовано норму, згідно з якою оклад генпрокурора та його заступників становив певну кількість мінімальних зарплат, а посадові оклади прокурорів та слідчих виростуть у 2,8-3 рази. 

Так, зазначалося, що зарплата генпрокурора може скласти 166 тис грн на місяць з урахуванням премії та матеріальної допомоги, його перший заступник зможе отримувати 139 тис грн, військовий прокурор – 142 тис грн, начальник департаменту – майже 49 тис грн.

Українська правда 

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Теми: ЛуценкозарплатиГенпрокуратура
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