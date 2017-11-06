"Paradise Papers" викрили офшорні зв'язки 13 "друзів Трампа"

Щонайменше 13 людей із найближчого оточення президента США Дональда Трампа фігурують у списках "Paradise Papers".

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань.

У документах вказані міністр торгівлі Вілбур Росс, держсекретар Рекс Тіллерсон та віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес.

Також серед власників офшорних рахунків фігурують радник Трампа Томас Баррак-молодший, гендиректор компанії Blackstone Group Стівен Шварцман, радник президента Карл Айкан та головний радник Трампа з питань економіки Гері Кохн.

Крім цього, повідомляється про 6 донорів президентської кампанії Трампа: магната казино Шелдона Адельсона, магната нерухомості Джеффрі Палмера, мільярдерів Чарльза та Девіда Кохів, топ-донора республіканців Пола Елліота Сінгера, мільярдера Стів Уінна та гендиректора компанії Renaissance Technologies Роберта Мерсера.

Як відомо, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції і організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".

В цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.