Колмогоров заявив, що рішення стріляти прийняв сам згідно з інструкцією

Звільнений з-під варти прикордонник Сергій Колмогоров заявляє, що рішення, стріляти чи ні, кожен прикордонник приймає сам, таке право дає їм спеціальна інструкція.

Про це він сказав на прес-конференції у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наказ у мене був зупинити машину, затримати й оглянути. Рішення стріляти або не стріляти в Держприкордонслужбі кожен прикордонник приймає сам, коли він знаходиться в наряді, згідно з 200-м наказом", - заявив Колмогоров.

Як відомо, наказ №200 міститься в інструкції про застосування зброї під час охорони державного кордону, прийнятої 21 жовтня 2003 року.

Прикордонник допускає, що став фігурантом цієї справи через чиюсь особисту неприязнь до нього.

У свою чергу, керівник групи прикордонної служби в секторі "М" АТО генерал-майор Олег Медведчук зазначив, що сторона захисту, ймовірно, спробує змінити територіальну підсудність розгляду справи Колмогорова, перенісши його подалі від фронту.

"У цих суддів (прифронтових судів - ред.) є зв'язки з окупованими територіями, там живуть їхні рідні, знаходиться їхнє майно, на них може бути вплив, і це потрібно однозначно враховувати", - пояснив він.

Як повідомлялося, Колмогоров заявляє, що обов'язково повернеться на службу у прикордонні війська.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту 2014 року. Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.

15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

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