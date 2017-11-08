Внести правки до законопроекту щодо Донбасу вже неможливо – Пашинський

Строки внесення поправок до другого читання законопроекту про забезпечення суверенітету України на Донбасі минули.



Про це заявив глава профільного комітету з питань національної безпеки і оборони депутат "Народного фронту" Сергій Пашинський, повідомляє 8 листопада "Інтерфакс-Україна".



Відповідаючи на запитання, чи можливе внесення на засідання комітету поправки щодо дипломатичних відносин з РФ Пашинський пояснив:



"Всі правки опубліковані на сайті комітету... Правки подаються два тижні після першого читання – в регламентний термін".



У той же час, в коментарі журналістам, глава комітету підкреслив, що поправки про розрив дипломатичних відносин із Російською Федерацією в законопроекті щодо Донбасу зараз немає.



"Це не компетенція даного закону. Процедура встановлення дипломатичних відносин у нас в законодавстві прописана".



У той же час, керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує фракція пропозицію закріпити в законопроекті Донбасом норму про дипвідносини з РФ, сказав:



"Я хотів би обговорювати всі ці питання після остаточної версії документа, коли побачимо таблицю до другого читання, і після засідання нашої фракції будемо жваво обговорювати це питання".

Як відомо, 6 жовтня Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Нардепи подали 653 поправки до президентського законопроекту.

6 листопада комітет з питань національної безпеки і оборони не зміг розглянути поправки до законопроекту і переніс розгляд закону про "реінтеграції Донбасу" на середу 8 листопада.

У свою чергу секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, депутат від "БПП" Іван Вінник заявив, що хоче ініціювати включення в законопроект №7163 норми про розрив дипвідносин з Росією.