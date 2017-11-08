Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Внести правки до законопроекту щодо Донбасу вже неможливо – Пашинський

Середа, 8 листопада 2017, 11:54

Строки внесення поправок до другого читання законопроекту про забезпечення суверенітету України на Донбасі минули.

Про це заявив глава профільного комітету з питань національної безпеки і оборони депутат "Народного фронту" Сергій Пашинський, повідомляє 8 листопада "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, чи можливе внесення на засідання комітету поправки щодо дипломатичних відносин з РФ Пашинський пояснив:

"Всі правки опубліковані на сайті комітету... Правки подаються два тижні після першого читання – в регламентний термін".

У той же час, в коментарі журналістам, глава комітету підкреслив, що поправки про розрив дипломатичних відносин із Російською Федерацією в законопроекті щодо Донбасу зараз немає.

"Це не компетенція даного закону. Процедура встановлення дипломатичних відносин у нас в законодавстві прописана".

У той же час, керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує фракція пропозицію закріпити в законопроекті Донбасом норму про дипвідносини з РФ, сказав:

"Я хотів би обговорювати всі ці питання після остаточної версії документа, коли побачимо таблицю до другого читання, і після засідання нашої фракції будемо жваво обговорювати це питання".

Як відомо, 6 жовтня Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Нардепи подали 653 поправки до президентського законопроекту.

6 листопада комітет з питань національної безпеки і оборони не зміг розглянути поправки до законопроекту  і переніс розгляд закону про "реінтеграції Донбасу" на середу 8 листопада.

У свою чергу секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, депутат від "БПП" Іван Вінник заявив, що хоче ініціювати включення в законопроект №7163 норми про розрив дипвідносин з Росією.

"Українська правда" у Threads

Теми: законодавствоВерховна РадаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
законодавство
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
Чеський парламент провів дебати щодо оформлення стосунків одностатевих пар
Останні новини
02:36
У чотирьох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: