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У БПП хочуть включити в закон про Донбас розрив дипвідносин з РФ

Середа, 8 листопада 2017, 11:29

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, депутат від "БПП" Іван Вінник ініціює включення в законопроект №7163 "про реінтеграцію Донбасу" норми про розрив дипвідносин з Росією.

Про це він заявив журналістам, передають "Українські Новини".

"Під час обговорення фінального тексту законопроекту на комітеті я буду пропонувати прийняти рішення, щоб до прикінцевих положень включити формулювання про зобов'язання Кабінету Міністрів привести у відповідність з нормами міжнародного права ситуацію взаємин з країною, яка визнана агресором і окупантом. Це, безумовно, треба розуміти як розрив дипломатичних відносин ", - сказав Вінник.

Нардеп уточнив, що такої правки до законопроекту він не подавав, оскільки термін подачі поправок вже закінчився.

Вінник розраховує, що комітет підтримає його ініціативу.

Депутат вважає, що Міністерство закордонних справ має провести консультації з міжнародними партнерами для того, щоб посольство третьої країни виступило посередником у спілкуванні між Україною і Росією.

Як відомо, 6 жовтня Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Раніше повідомлялося, що нардепи подали 653 поправки до президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу №7163.

6 листопада комітет з питань національної безпеки і оборони не зміг розглянути поправки до законопроекту №7163 і переніс розгляд закону про "реінтеграції Донбасу" на середу 8 листопада.

Українська правда
Теми: БППДонбасРосіяУкраїна
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