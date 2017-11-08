Боголюбов підтвердив, що у нього 4 громадянства

Колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов підтвердив наявність громадянства чотирьох країн.

Про це йдеться в його повідомленні уряду України від 6 листопада, передають "Українські новини".

Зокрема, у своєму зверненні до уряду він вказав, що є громадянином України, Великої Британії, Ізраїлю та Кіпру. Також він зазначив, що проживає у Женеві, Швейцарії.

Як повідомлялося, Київський апеляційний адміністративний суд 6 листопада зобов'язав Приватбанк повернути сім'ї Суркісів 1,05 млрд гривень, 266,2 тис. доларів і 7,8 тис. євро.

8 листопада Геннадій Боголюбов заявив, що вимагає від уряду України повернення втрачених коштів в банку.

Раніше інший співвласник Приватбанку Ігор Коломойський також подавав позови до суду на Національний банк, Фонд гарантування вкладів, Кабінет міністрів, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство фінансів і Приватбанк.