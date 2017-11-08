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Гужва заявляє, що ДФС вимагають від нього сплати великої суми податків

Середа, 8 листопада 2017, 18:19

Ігор Гужва стверджує, що Донецька ДФС знайшла у нього порушення у сплаті податків за вказівкою керівництва. Водночас у ДФС стверджують, що ситуація щодо Гужви не змінилась, а його активізація направлена на налаштування громадськості проти фіскалів.

Про це Гужва написав у Facebook.

У своєму дописі у соцмережі він заявив, що Донецькій ДФС наказали знайти у нього порушення. За його словами, спочатку у відомстві їх не знаходили, але потім помітили.

"Виявили вони їх не у мене (до мене претензій немає ніяких), а у підприємства, яке мені виплачувало дивіденди. Нібито воно допустило якісь порушення у визначенні розміру свого прибутку. Але покарати за це вирішили не підприємство, а мене", - стверджує він.

Гужва заявив, що йому прийшло повідомлення про податкове рішення з вимогою сплатити велику суму податків. Він заявив, що оскаржуватиме це рішення спочатку у ДФС, а потім у судах.

Водночас джерело УП у ДФС заявляє, що ситуація щодо Гужви залишається такою самою, як і півтора місяці тому.

"У нас 2 виробництва, одне - вже в суді, друге - триває слідство. Обидва - ухилення від сплати податків. По одному - розслідування, як по фізичній особі, по другому, яке у суді - по юридичній особі", - повідомляє джерело.

У ДФС не знають, з чим пов 'язана активізація постів Гужви у Facebook.

"Про суд він прекрасно знає і викликається туди, як безпосередній учасник справи, а по іншому розслідуванню слідчі періодично проводять слідчі дії. Я розцінюю це як налаштування громадськості проти ДФС", - стверджує представник відомства.

За його словами, роздування коментарів привертає увагу громадськості та підвищує рейтинги видання Гужви.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГужваподаткиФіскальна служба
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