Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія й Гужви

Субота, 21 серпня 2021, 16:18
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 серпня про введення санкцій проти ряду осіб, серед яких Анатолій Шарій та Ігор Гужва.

Джерело: сайт президента

Деталі: На сайті президента опубліковано укази від 20 серпня про введення в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Укази набирають чинності з дня опублікування.

Згідно з додатками до указів, серед осіб, проти яких вводяться санкції – Ігор Гужва та Анатолій Шарій з дружиною Ольгою.

Що передувало: 20 серпня РНБО запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача та ще ряду фізичних і юридичних осіб.

Також РНБО запровадила повний пакет санкції проти подружжя Шаріїв – Анатолія та Ольги та проти Ігоря Гужви, головного редактора видання "Страна".

Українська правда
Теми: ЗеленськийсанкціїШарійГужва


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лідери талібів зібралися в Кабулі, щоб обговорити керівництво Афганістаном

На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений

Росія обіцяє жорстко відповісти США на нові санкції

фотоЗнайшли хлопчика, що зник у лісі в п'ятницю

Стало відомо, хто представить Німеччину на Кримській платформі

Зеленський розповів, чого очікує від візиту Меркель до України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський розповів, чого очікує від візиту Меркель до України
Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм, ПЦУ кличе на спільну молитву
РФ робить все, щоб зустріч із Путіним не відбулась – Зеленський
Останні новини
02:21
фотоМексику накрив ураган “Грейс”, вісім загиблих
01:33
Боррель: До 31 серпня “математично неможливо” евакуювати всіх американців з Афганістану
00:38
Троє людей були важко поранені в перестрілці через кордон з Сектором Гази
23:59
ІнфографікаВартість Bitcoin наблизилася до позначки $50 тисяч
23:37
США повернули в Кабул колишнього посла, щоб активізувати евакуацію громадян
22:39
Лідери талібів зібралися в Кабулі, щоб обговорити керівництво Афганістаном
22:07
Кулеба про Білорусь: прямих загроз Україні немає, але все може змінитися
21:38
фотоУкраїна отримала ще 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, їх передала Німеччина
21:31
"Шахтар" переміг "динамівський" "Чорноморець"
20:54
На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений
Усі новини...