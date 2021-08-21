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Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія й Гужви

Субота, 21 серпня 2021, 16:18
Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія й Гужви
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 серпня про введення санкцій проти ряду осіб, серед яких Анатолій Шарій та Ігор Гужва.

Джерело: сайт президента

Деталі: На сайті президента опубліковано укази від 20 серпня про введення в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Укази набирають чинності з дня опублікування.

Згідно з додатками до указів, серед осіб, проти яких вводяться санкції – Ігор Гужва та Анатолій Шарій з дружиною Ольгою.

Що передувало: 20 серпня РНБО запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача та ще ряду фізичних і юридичних осіб.

Також РНБО запровадила повний пакет санкції проти подружжя Шаріїв – Анатолія та Ольги та проти Ігоря Гужви, головного редактора видання "Страна".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийсанкціїШарійГужва
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