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Суд скасував міжнародний розшук головреда "Страни" Гужви – ГПУ

Четвер, 27 червня 2019, 16:09

Шевченківський районний суд Києва відмінив міжнародний розшук головного редактора інтернет-видання "Страна" Ігоря Гужви.

Про це повідомили в прес-службі Генпрокуратури, пише "Інтерфакс-Україна".

"Рішенням суду розшук Гужви припинено", - сказали в ГПУ.

У відомстві також зазначили, що рішення суду пов'язане із встановленням місцезнаходження Гужви і отриманням політичного притулку в Австрії.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган пояснила в коментарі УП, що рішення суду стосується звинувачення в ухилені від сплати податків за ч.3 ст. 212 ККУ.

За словами Сарган, Гужву оголосили у розшук до того як він отримав політичний притулок в Австрії на початку жовтня 2018 року.

Водночас, за даними МВС, Гужва перебуває у розшуку через звинувачення у вимаганні за ч.3 ст. 189 ККУ.

Речниця столичної прокуратури Надія Максимець уточнила УП, що Гужва перебуває у державному розшуку через підозру у вимаганні, однак після рішення Шевченківського суду був скасований його міжнародний розшук за звинуваченням у несплаті податків.

Наразі, за словами представниць відомств, провадження за ст. 189 перебуває на стадії вручення обвинувального акту, а справа щодо несплати податків уже у суді.

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Нагадаємо:

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Теми: ГужваАвстріяГенпрокуратурасуд
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