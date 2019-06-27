Суд скасував міжнародний розшук головреда "Страни" Гужви – ГПУ
Шевченківський районний суд Києва відмінив міжнародний розшук головного редактора інтернет-видання "Страна" Ігоря Гужви.
Про це повідомили в прес-службі Генпрокуратури, пише "Інтерфакс-Україна".
"Рішенням суду розшук Гужви припинено", - сказали в ГПУ.
У відомстві також зазначили, що рішення суду пов'язане із встановленням місцезнаходження Гужви і отриманням політичного притулку в Австрії.
Речниця генпрокурора Лариса Сарган пояснила в коментарі УП, що рішення суду стосується звинувачення в ухилені від сплати податків за ч.3 ст. 212 ККУ.
За словами Сарган, Гужву оголосили у розшук до того як він отримав політичний притулок в Австрії на початку жовтня 2018 року.
Водночас, за даними МВС, Гужва перебуває у розшуку через звинувачення у вимаганні за ч.3 ст. 189 ККУ.
Речниця столичної прокуратури Надія Максимець уточнила УП, що Гужва перебуває у державному розшуку через підозру у вимаганні, однак після рішення Шевченківського суду був скасований його міжнародний розшук за звинуваченням у несплаті податків.
Наразі, за словами представниць відомств, провадження за ст. 189 перебуває на стадії вручення обвинувального акту, а справа щодо несплати податків уже у суді.
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Нагадаємо:
- В Україні Гужву підозрюють у вимаганні та отриманні 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа "Радикальної партії" Дмитра Лінька.
- 22 червня 2017 року у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Гужву забрали до СІЗО.
- 24 червня Шевченківський райсуд Києва взяв Гужву під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу 544 тисяч гривень – і 27 червня Гужва вийшов із СІЗО.
- 1 серпня стало відомо, що Служба безпеки України виявила на флешці Гужви секретну інформацію Міністерства оборони, хоча сам головред заперечив це.
- 22 вересня Шевченківський райсуд продовжив Гужві запобіжний захід ще на 30 днів. Він не мав права виїжджати за межі Києва.
- Проте 31 січня 2018 року Гужва виїхав з України до Відня та попросив у Австрії політичного притулку.
- 1 жовтня 2018 року Гужва заявив, що отримав політичний притулок в Австрії. Після цього в суд надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу для нього.