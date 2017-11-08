Справу ГПУ проти екс-глави "Укрспецеспорту" можуть закрити – Луценко

Розслідувану генеральною прокуратурою справу проти екс-глави "Укрспецеспорту" Сергія Бондарчука можуть закрити через скорочення термінів досудового розслідування.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".

Цю справу можуть закрити у зв'язку з передбаченим правками до Кримінального процесуального кодексу обмеженням до 18 місяців термінів проведення досудового розслідування.

Луценко сумнівається у конструктивності затверджених у жовтні Верховною Радою правок до КПК. Свої сумніви він навів на прикладі відповідної справи стосовно екс-глави "Укрспецеспорту" Бондарчука.

"Ця високопосадова особа втекла за кордон. У цих рамках ми просимо правої допомоги у наших колег із Західної Європи", - уточнив він.

Генпрокурор додав, що така допомога приходить щонайменше через шість місяців, а іноді й протягом двох років.

За словами Луценка, за таких умов правоохоронцям проблематично укластися в регламентовані в оновленому КПК терміни проведення досудового розслідування в 6-18 міс.

"Як укластися (слідству – ред.) в таких умовах у 6-12-18 місяців для досудового розслідування?", - дивується Луценко.

Як відомо, у травні 2016 року Бондарчук повідомив, що попросив у Лондоні політичний притулок.

Українські правоохоронці звинувачують Сергія Бондарчука у розкраданні державного майна у сумі 7,5 мільйона доларів. З червня 2015 року він перебуває у розшуку Інтерполу. Бондарчук заявляє, що обвинувачення проти нього сфальсифіковані.

Бондарчук – офіцер СБУ, бізнесмен, колишній народний депутат України, член керівництва партії Віктора Ющенка "Наша Україна" й ініціатор її розпуску.

З 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту й експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".

Із рук тоді ще президента Віктора Ющенка Сергій Бондарчук отримав орден за заслуги і звання Героя України.