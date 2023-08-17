Корупція в "Укрспецекспорті": стосовно Саламатіна буде спецрозслідування

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ексдиректора ДК "Укрспецекспорт" Дмитра Саламатіна.

Джерело: НАБУ, САП

Деталі: Як інформують антикорупційники, 15 серпня 2023 року ВАКС надав їм дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього генерального директора компанії "Укрспецекспорт", а пізніше - генерального директора концерну "Укроборонпром", міністра оборони України та радника президента України.

Ймовірно, йдеться про Дмитра Саламатіна, який свого часу обіймав ці посади.

Слідство встановило, що підозрюваний у період 2010-2012 років організував підготовку і підписання агентської угоди з компанією нерезидентом, низки додаткових угод та актів приймання виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості про надані агентські послуги та стали підставою для сплати "агенту" понад 23,8 млн доларів США (згідно з офіційним курсом Національного банку України на момент вчинення злочину - понад 190 млн грн).

Вказано, що НАБУ і САП досліджують й інші епізоди можливої корупційної діяльності за участю підозрюваного.

Довідка: Дмитро Саламатін переїхав із Росії в Україну у 1999 році, громадянство України отримав 6 грудня 2005 року.

У 2006 році він став депутатом Верховної Ради від "Партії регіонів", а в 2010-му Віктор Янукович призначив його головою "Укрспецекспорту" (з 2011 року – "Укроборонпрому"). У лютому 2012 року Саламатін став міністром оборони, незважаючи на заяви опозиції про його зв'язки з російськими спецслужбами.

Саламатін був серед 27 колишніх високопосадовців, проти яких Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції 19 березня 2021 року.

У листопаді 2021 року Вищий антикорупційний суд заочно відправив Саламатіна під варту у справі про розтрату понад 23,87 млн доларів.

Саламатін переховується від правоохоронців із 2014 року.