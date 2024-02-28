Збитки "Укрспецекспорту" на 13 млн: звершено розслідування справи Гладковського і Букіна

Антикорупційні органи завершили слідство у справі щодо зловживання службовим становищем, що завдало збитків державі на суму майже 13 мільйонів гривень стосовно колишнього директора "Укрспецекспорту" Павла Букіна та сина експершого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського.

Джерело: НАБУ, САП, УП

Деталі: Антикорупційники не вказують імена підозрюваних, але за обставинами справи йдеться про Букіна та Гладковського, які наразі переховуються за кордоном.

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27 лютого 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування.



За дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.



У межах досудового розслідування за фактами зловживань у оборонній сфері, пов’язаних з діяльністю ДК "Укроборонпром", розслідування яких САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань , зокрема команди Bihus.Info, встановлено, що колишній гендиректор ДК "Укрспецекспорт" вступив у змову із близьким родичем на той час першого заступника секретаря РНБО України з метою надання останньому неправомірної вигоди за рахунок коштів ДК "Укрспецекспорт", шляхом укладення договору про поставку обладнання.



Так, протягом серпня 2016 року – лютого 2017 року вказані особи забезпечили укладення та виконання необхідних договорів між ДК "Укрспецекспорт" та підконтрольним близькому родичу товариством про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки на загальну суму 14 377 249,99 грн. При цьому різниця між ринковою вартістю товарів та ціною договору склала 12 947 075,99 грн.



Ці дії призвели до того, що ДК "Укрспецекспорт" завдано збитки у розмірі 12 947 075,99 грн. У свою чергу Гладковський збагатився на цьому на понад 170 тис. доларів США – саме стільки він отримав за виконання згаданого контракту.



У САП зауважують, що фігуранти дотримувались конспірації та вживали усіх заходів для приховання власної участі у схемі.



Розкриття злочинів відбувалось завдяки міжнародно-правовій допомозі від компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів та Особливого адміністративного району Китайської Народної Республіки Гонконг, інформація від яких підтвердила реальну вартість поставлених товарів, а також роль та участь відповідних іноземних компаній та їх посадових осіб.



Дії колишнього генерального директора ДК "Укрспецекспорт" кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Дії іншої особи кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України - організація вищевказаного зловживання.



Оскільки особи перебувають у розшуку щодо них здійснювалось спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Передісторія:

Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.

Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.

За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі. Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".