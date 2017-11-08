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Розрив дипвідносин з РФ внесено в проект закону про Донбас

Середа, 8 листопада 2017, 23:30
Розрив дипвідносин з РФ внесено в проект закону про Донбас

Група позафракційних народних депутатів внесла поправку, якою пропонує зобов'язати Кабінет Міністрів розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією, до другого читання законопроекту №7163 про забезпечення суверенітету України на Донбасі.

Про це повідомив член профільного комітету з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук (фракція "Народний фронт"), пише Інтерфакс-Україна.

"Ця поправка існує. Вона з номером 595. Внесена групою народних депутатів (позафракційних) від політичної сили "УКРОП". І там вони пропонують у тримісячний термін Кабміну розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією", - сказав Тетерук.

Згідно з таблицею поданих народними депутатами поправок до другого читання законопроекту, ця поправка міститься в цьому документі.

Група народних депутатів пропонує в перехідних положеннях зобов'язати Кабінет Міністрів України в тримісячний термін із дня набуття чинності законом ініціювати розрив дипломатичних відносин із країною-агресором, які встановлені відповідно до протоколу про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Росією від 18 лютого 1992 року.

Як повідомляється, на засіданні комітету з національної безпеки та оборони секретар комітету Іван Вінник (фракція "Блок Петра Порошенка") виступив за те, щоб така норма була відображена в законопроекті.

Раніше 8 листопада секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, депутат від "БПП" Іван Вінник заявив, що хоче ініціювати включення в президентський законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу норми про розрив дипвідносин з Росією.

В свою чергу глава профільного комітету з питань національної безпеки і оборони депутат "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив, що внести правки до законопроекту щодо Донбасу вже неможливо.

"Українська правда" у Threads

Теми: дипломатичні відносиниРосіяДонбасВерховна Рада
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