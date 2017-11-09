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Порошенко проти розриву дипвідносин з РФ

Четвер, 9 листопада 2017, 01:31
Порошенко проти розриву дипвідносин з РФ

Президент Петро Порошенко не підтримав ідеї розірвання дипломатичних стосунків між Україною та Росією.

Про це після засідання фракції "Блоку Петра Порошенка", яка відбулась у Адміністрації Президента, заявив нардеп від БПП Іван Вінник в ефірі каналу "Прямий", пише Укрінформ.

"Президент не підтримує ідею розірвання відносин з Російською Федерацією. Ця ідея, яку я пропонував парламентському комітету, вона залишається на розгляді комітету - будемо визначатися у подальшому з модальностями", - зазначив Вінник.

Як повідомлялося, член профільного комітету з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук (фракція "Народний фронт") заявив, що поправку, яка пропонує зобов'язати Кабінет Міністрів розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією, внесено до другого читання законопроекту №7163 про забезпечення суверенітету України на Донбасі.

На засіданні комітету з національної безпеки та оборони секретар комітету Іван Вінник виступив за те, щоб така норма була відображена в законопроекті.

В свою чергу глава профільного комітету з питань національної безпеки і оборони депутат "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив, що внести правки до законопроекту щодо Донбасу вже неможливо.

"Українська правда" у Threads

Теми: дипломатичні відносиниРосіяПорошенко
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