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"Маріуполь" відмовляється перегравати матч з "Динамо"

Четвер, 9 листопада 2017, 17:17
Маріуполь відмовляється перегравати матч з Динамо

Футбольний клуб "Маріуполь" відмовляється перегравати скандальний матч 7 туру української Прем`єр-ліги з київським "Динамо".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін.

"Поштову скриньку клубу і нашу клубну телефонну лінію, після сьогоднішнього розгону хвилі чуток і домислів в Інтернеті, обривають звернення уболівальників "Маріуполь" з проханнями, ні – з вимогами, ні в якому разі не йти на повідку в наших шанованих партнерів з Києва, і не проводити перегравання футбольних матчів, що не відбулися в серпні", – пише Санін.

"Ну що ж, друзі, не переживайте – ми дорожимо нашим ім'ям і нашою репутацією, тому ніяких перегравань не буде", – написав Санін.

Віце-президент "Маріуполя" також розмістив лист від "Динамо", в якому пропонується переграти матч 7 туру.

Раніше в ЗМІ з`явилася інформація, що київський клуб після втручання по цій справі президента України Петра Порошенка вирішив таки поїхати грати матч в Маріуполь.

Зазначалося, що Порошенко був невдоволений позицією братів Суркісів не їхати грати матч в Маріуполь через питання безпеки. Наводилася навіть можлива дата перегравання – 14 листопада.

Як відомо, "Динамо" відмовилося їхати в Маріуполь на матч 7 туру УПЛ 27 серпня, мотивуюче це відсутністю гарантій безпеки від силових структур.

Пізніше "Динамо" зарахували технічну поразку за неприїзд в Маріуполь, після чого столичний клуб подав апеляцію до Апеляційного комітету ФФУ, відповідне рішення очікується 10 листопада.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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