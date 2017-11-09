"Маріуполь" відмовляється перегравати матч з "Динамо"
Футбольний клуб "Маріуполь" відмовляється перегравати скандальний матч 7 туру української Прем`єр-ліги з київським "Динамо".
Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін.
"Поштову скриньку клубу і нашу клубну телефонну лінію, після сьогоднішнього розгону хвилі чуток і домислів в Інтернеті, обривають звернення уболівальників "Маріуполь" з проханнями, ні – з вимогами, ні в якому разі не йти на повідку в наших шанованих партнерів з Києва, і не проводити перегравання футбольних матчів, що не відбулися в серпні", – пише Санін.
"Ну що ж, друзі, не переживайте – ми дорожимо нашим ім'ям і нашою репутацією, тому ніяких перегравань не буде", – написав Санін.
Віце-президент "Маріуполя" також розмістив лист від "Динамо", в якому пропонується переграти матч 7 туру.
Раніше в ЗМІ з`явилася інформація, що київський клуб після втручання по цій справі президента України Петра Порошенка вирішив таки поїхати грати матч в Маріуполь.
Зазначалося, що Порошенко був невдоволений позицією братів Суркісів не їхати грати матч в Маріуполь через питання безпеки. Наводилася навіть можлива дата перегравання – 14 листопада.
Як відомо, "Динамо" відмовилося їхати в Маріуполь на матч 7 туру УПЛ 27 серпня, мотивуюче це відсутністю гарантій безпеки від силових структур.
Пізніше "Динамо" зарахували технічну поразку за неприїзд в Маріуполь, після чого столичний клуб подав апеляцію до Апеляційного комітету ФФУ, відповідне рішення очікується 10 листопада.