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"Динамо" зарахували технічну поразку за неявку до Маріуполя

Понеділок, 11 вересня 2017, 17:06
Динамо зарахували технічну поразку за неявку до Маріуполя

Київському "Динамо" зарахували технічну поразку 0:3 за неявку 27 серпня на матч проти ФК "Маріуполь".

Відповідне рішення було ухвалено 11 вересня на засідання контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, інофрмує сайт ФФУ.

"КДК ФФУ розглянув справу про неявку команд ФК "Динамо" (Київ) на матчі Прем’єр-Ліги, чемпіонату U-21 та U-19 з футболу сезону 2017/2018 років проти ФК "Маріуполь" та вирішив наступне: зарахувати  ФК "Динамо" (основній команді, U-21 та U-19) технічні поразки з рахунком 0:3", – йдеться в повідомленні.

ФК "Маріуполь" таким чином зараховано технічну перемогу з рахунком 3:0.

Отже після 8 турів у Чемпіонаті України з футболу очолює турнірну таблицю донецький "Шахтар" – 21 очко, "Динамо" з 19 очками залишається на 2-му місці. "Маріуполь" піднявся з 6-ї позиції на 4-ту (14 очок).

Раніше повідомлялося, що Ігор та Григорій Суркіси ведуть переговори щодо проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо" в інший день і, можливо, на іншому полі.

Як відомо, київське "Динамо" відмовилося їхати на матч 7 туру Прем`єр-ліги, що мав відбутися 27 серпня, мотивуючи це рішення тим, що команді не надали письмових гарантій безпеки від силових структур на поєдинку в Маріуполі.

Після вибуху 8 вересня у Києві автомобіля з громадянином Грузії Алі Тімаєвим, більше відомим як Темур Махаурі, з'явилася інформація, що ФК "Маріуполь" може наполягати на дзеркальному виконанні "Динамо" всіх тих вимог в області забезпечення безпеки, які свого часу висувалися перед ними.

Українська правда

Теми: футбол
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