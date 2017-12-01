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Гейлі: У разі війни режим КНДР буде повністю знищений

П'ятниця, 1 грудня 2017, 00:51

США не шукають війни з КНДР, але якщо вона відбудеться, режим Північної Кореї буде повністю знищений.

Про це заявила представник США в ООН Ніккі Гейлі, передає BBC.

"Ми ніколи не думали про війну з Північною Кореєю, також і сьогодні ми не шукаємо її. Якщо війна прийде, це трапиться через акт агресії, який продовжується, як ми бачили вчора. І, якщо війна прийде, не сумнівайтеся, північнокорейський режим буде повністю знищений", - заявила Гейлі.

Вона також закликала Китай проявити лідерство і припинити поставки нафти в КНДР, а всі інші країни - припинити дипломатичні відносини з Північною Кореєю.

Як відомо, Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.

Після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон повідомив, що Вашингтон готує великий перелік потенційних санкцій проти КНДР.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяСШАООН
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