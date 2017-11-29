США готують великий список санкцій проти КНДР - Тіллерсон

США має великий перелік потенційних санкцій проти КНДР через порушення Пхеньяном міжнародних резолюцій про заборону ракетно-ядерних випробувань.

Про це заявив голова Держдепу США Рекс Тіллерсон, передає Укрінформ.

"Ми маємо довгий список додаткових потужних санкцій, деякі з яких включають потенційні фінансові установи, і Міністерство фінансів зробить офіційне оголошення, коли вони будуть готові запровадити їх", - підкреслив Тіллерсон.

"Як дипломат, можу сказати, що ми продовжуємо працювати над цим щодня", - наголосив держсекретар.

Як відомо, Північна Корея повідомила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.

Раніше Тіллерсон заявив, що дипломатичний варіант вирішення ситуації на Корейському півострові залишається і закликав світову спільноту здійснювати економічний і дипломатичний тиск на КНДР.