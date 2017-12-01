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Манафорт домовився про звільнення під заставу

П'ятниця, 1 грудня 2017, 02:10

Колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт домовився про звільнення під заставу в розмірі 11,65 мільйона доларів.

Про це заявив адвокат Манафорта Кевін Даунінг, пише Reuters.

Таким чином Манафорт буде звільнений з-під домашнього арешту і електронного стеження.

Манафорт, який знаходиться під арештом в своєму будинку у Вірджинії, погодився позбутися чотирьох об'єктів нерухомості на суму близько $ 11,65 млн., якщо порушить умови звільнення під заставу, йдеться в документі суду.

За словами адвоката, угоду про заставу було досягнуто за участю спеціального радника ФБР Роберта Мюллера.

Манафорт погодився не виїжджати за кордон, здав свої паспорти і обмежив свої пересування лише Флоридою, Віргінією, Нью-Йорком і Вашингтоном.

Даунінг назвав $ 11,65 млн. "значною частиною" активів Манафорта.

"Простіше кажучи, сім'я Манафорта зіткнеться з серйозними економічними наслідками, якщо він не з'явиться, як обумовлено".

Нагадаємо, колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту і його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу пред'явлені звинувачення по 12 пунктам.

Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ у президентські вибори в США в минулому році.

У серпні 2016 Манафорт пішов з посту керівника передвиборної кампанії Трампа. Це сталося, зокрема, після того, як українські правоохоронці підтвердили наявність його прізвища у документах, які, як припускається, описують багатомільйонні нелегальні виплати, які у 2007-2012 роках здійснювала Партія регіонів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Пол МанафортСША
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