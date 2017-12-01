Генпрокуратура зайнялася й суддею Ємельяновим через нерухомість

Суддя Артур Ємельянов фігурує у провадженні Генеральної прокуратури так само, як і його колишня дружина.

Про це начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив програмі "Схеми".

"Звісно, що це коло не обмежується тільки суддею Ємельяновим і його екс-дружиною. Перевірка стосується повного кола осіб, які задіяні в тому, щоб майно було оформлено саме на дружину судді Ємельянова", – заявив він.

"Перевіряється в даному випадку те, у який спосіб дружина Ємельянова отримала це майно, тому що, за матеріалами слідства, хоч вона і не працювала на державних посадах, а займалась підприємницькою діяльністю, за звітністю не встановлено, що вона отримувала кошти такого обсягу", – зазначив Горбатюк.

"Тому перевіряється версія, що ці кошти могли бути отримані саме під час судової діяльності її колишнього чоловіка судді Ємельянова", – пояснив він.

У жовтні "Схеми" повідомляли, що колишня дружина судді Вищого госпсуду Ємельянова Світлана володіє елітною нерухомістю у різних куточках світу: віллою в Анталії, апартаментами в Дубаї, двома готелями у Відні, а також фірмою, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні (Німеччина).

Днями стало відомо, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ порушив кримінальне провадження щодо неї за статтею "легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом".

Більшість знайденого журналістами іноземного майна Світлана Ємельянова придбала до 2014 року включно, доки перебувала в офіційному шлюбі з суддею. А заробила вона, за офіційними даними за 2001-2014 роки, близько 3 мільйонів гривень.

Попри розлучення, Ємельянови відпочивають разом, суддя також регулярно відвідує Відень, де його екс-дружина мешкає з дітьми.

Артура Ємельянова підозрювали у корупції й тиску на суддів, відсторонювали від суддівства, але він досі працює у Вищому госпсуді України. Більше того, Ємельянов подавався до нового Верховного Суду, але Вища кваліфікаційна комісія не допустила його до конкурсу.