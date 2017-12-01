Порошенко: Скандал навколо НАБУ нагадує латиноамериканський карнавал

Президент Петро Порошенко прокоментував конфлікт, що виник між НАБУ, ГПУ та СБУ через спецоперацію з виявлення корупції у Державній міграційній службі.

Про це він розповів у п'ятницю під час виступу до Дня працівників прокуратури у Києві.

За словами президента, цей конфлікт вийшов далеко за межі розумної конкуренції.

"Шуму, галасу і пір'я стільки, що часом нагадує якийсь латиноамериканський карнавал. Здавалося б навіть смішно, якби не було так сумно", - зазначив він.

Порошенко підкреслив, що Україна не зможе стати правовою державою, поки "мужі в погонах" забуватимуть про свої обов'язки і будуть безвідповідальними політиканами.

"Неможна, щоб правоохоронні органи залучалися до політичної діяльності", - зауважив він.

За словами глави держави, суспільство вимагає боротьби з корупцією, а не війни компроматів.

"Я, як президент, точно разом із суспільством. Здорове суперництво, цивілізована конкуренція, чесне змагання вітатимуть і президент, і суспільство, а от конфлікти, сварки, інтриги і ворожнеча є абсолютно неприйнятними і йдуть на користь виключно спільному ворогу – злочинності і корупції", - наголосив він.

Президент зазначив, що особливі надії у цій справі українці і влада плекають на прокуратуру.

"За вами залишається забезпечення належного рівня координації діяльності і взаємодії усіх реформованих і новостворених правоохоронних органів", - звернувся він до відомства.

Порошенко сказав, що погоджується з генпрокурором Юрієм Луценком і теж вважає, що боротися зі злочинністю незаконними методами не можна.

Як повідомлялося, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ завербувала підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Євген Кізілов, УП