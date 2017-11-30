НАБУ заявляє про диверсію. Ситник і Холодницький йдуть до Луценка

Національне антикорупційне бюро заявляє, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби.

Про це заявляє НАБУ вранці 30 листопада.

"Директор Національного бюро та керівник САП мають намір вранці 30 листопада зустрітися з генеральним прокурором, оскільки наразі є підстави вважати, що Юрій Луценко, санкціонуючи дії своїх підлеглих та працівників СБУ щодо детективів НАБУ, не був повністю обізнаний з деталями спецоперації та результатами НСРД", – інформує бюро.

НАБУ заявляє, що 29 листопада ГПУ та СБУ незаконно втрутилися у спецоперацію бюро, "спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі".

"Під час документування одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям. За інформацією НАБУ, йому інкримінують провокацію хабара", – йдеться в заяві.

На переконання НАБУ, "відбулася спланована диверсія щодо працівників бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, реалізована Службою безпеки та санкціонована Генеральним прокурором України".

"Посадові особи СБУ, використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (а саме прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) не просто розкрили цю інформацію одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботу детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро", – заявляє бюро.

"НАБУ і САП неодноразово попереджали про ризики для оперативної роботи у зв'язку з відсутністю в Національного антикорупційного бюро права на автономне прослуховування - наразі Бюро може лише використовувати ресурси Служби безпеки України на підставі ухвали суду на прослуховування тієї чи іншої особи", – додає відомство Ситника.

За інформацією НАБУ, наразі "плануються затримання та арешти ще трьох детективів бюро під прикриттям, керівника другого підрозділу детективів, а також керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

"Крім того, з вечора 29 листопада на зв'язок не виходять 7 працівників НАБУ, які виконували оперативне завдання з документування епізоду за участі першого заступника голови ДМСУ. Їхнє місцезнаходження наразі невідоме", – заявляє бюро.

Відомство називає неправдивою інформацію на сайті Міграційної служби про те, що "агент НАБУ" нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першому заступнику ДМСУ "великі суми хабарів".

"Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання "заохочення" у сумі 30 тисяч доларів США: спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України" – заявляє НАБУ.

"З моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ", – додає бюро.

Як стало відомо, 29 листопада у НАБУ пройшли обшуки.