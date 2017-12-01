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ОБСЄ не може потрапити до Травневого через бойовиків – ЗСУ

П'ятниця, 1 грудня 2017, 12:01

Бойовики продовжують зривати візити спостерігачів СММ ОБСЄ, які планують провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому.

Про це розповів "Українській правді" речник штабу АТО Василь Лабай.

Зокрема, за його словам. у районі населеного пункту Гольмівський відмічені роботи з інженерного обладнання передових позицій окупантів.

"Противник організував бойове патрулювання. Особовий склад російських підрозділів проінструктований щодо необхідності перешкоджання представникам СММ ОБСЄ у зв’язку зі слабким виконанням заходів маскування забороненого Мінськими угодами озброєння та військової техніки на позиціях окупаційних військ у даному районі", - зазначив Лабай.

Окрім того, каже речник, відмічається прибуття медичного персоналу бойовиків. Також, за даними української розвідки, противник спланував перекидання додаткової бойової техніки до передових позицій.

"Ці провокації з боку російських найманців спрямовані у першу чергу на дискредитацію підрозділів Збройних сил України в очах світового співтовариства, з метою звинуватити сили АТО у нібито складній гуманітарній ситуації в Травневому і Гладосовому – населених пунктах, які знаходяться під контролем українського уряду", - сказав Лабай.

Він додав, що у Травневому "силами цивільно-військового співробітництва" організовано тимчасовий гуманітарний центр для покращення доставки питної води, відновлення електроживлення та вирішення низки інших життєво необхідних питань для місцевого населення.

Як повідомлялося, у четвер місія ОБСЄ на Донбасі заявляла, що її патруль 29 та 30 листопада намагався проїхати до села Травневого Донецької області, але через те, що ЗСУ не розмінували дорогу, не зміг потрапити до населеного пункту.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Збройні силиДонбасАТООБСЄОРДЛО
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