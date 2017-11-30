ОБСЄ два дні не потрапляє у Травневе, бо ЗСУ не розмінували дорогу
Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 29 та 30 листопада намагався проїхати до села Травневого Донецької області, але через мінування дороги не потрапив до населеного пункту.
Про це представники Місії повідомили у Twitter.
"Сьогодні, перебуваючи в районі на південь від Травневого, патруль СММ ОБСЄ знову намагався потрапити до селища. Утім ЗСУ не провели розмінування асфальтованої дороги, що веде до Травневого", - сказано у повідомленні.
Напередодні представники місії також повідомляли, що намагалися в'їхати до цього селища, але не змогли цього зробити, оскільки не був розмінований шлях.
"Патруль СММ був у районі на південь від Травневого та був готовий в’їхати до села. Усе готово, але не проведено розмінування. Сапери ЗСУ повідомили, що наказів щодо розмінування не надходило", - повідомляли в ОБСЄ.
Раніше місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 380 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 27 листопада по 19:30 28 листопада.
Також Штаб АТО 28 листопада повідомляв, що у Донецькому напрямку можливі збройні провокації з боку бойовиків ОРДЛО.