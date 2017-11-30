Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ два дні не потрапляє у Травневе, бо ЗСУ не розмінували дорогу

Четвер, 30 листопада 2017, 14:11

Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 29 та 30 листопада намагався проїхати до села Травневого Донецької області, але через мінування дороги не потрапив до населеного пункту.

Про це представники Місії повідомили у Twitter.

"Сьогодні, перебуваючи в районі на південь від Травневого, патруль СММ ОБСЄ знову намагався потрапити до селища. Утім ЗСУ не провели розмінування асфальтованої дороги, що веде до Травневого", - сказано у повідомленні.

Напередодні представники місії також повідомляли, що намагалися в'їхати до цього селища, але  не змогли цього зробити, оскільки не був розмінований шлях.

"Патруль СММ був у районі на південь від Травневого та був готовий в’їхати до села. Усе готово, але не проведено розмінування. Сапери ЗСУ повідомили, що наказів щодо розмінування не надходило", - повідомляли в ОБСЄ.

Раніше місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 380 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 27 листопада по 19:30 28 листопада.

Також Штаб АТО 28 листопада повідомляв, що у Донецькому напрямку можливі збройні провокації з боку бойовиків ОРДЛО.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасДонецька областьЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: