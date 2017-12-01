ЄС просить, щоб на НАБУ "не наїжджали інші органи"

Глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі наголошує на необхідності надання більшої автономії для НАБУ, НАЗК і САП.

Про це він сказав під час виступу на громадянській асамблеї "Smart реформи" в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вдячні уряду і президенту за створення Національного антикорупційного бюро, Нацагентства із запобігання корупції і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ви молодці, а тепер, будь ласка, дайте цим установам автономність і ресурси для виконання своїх завдань, інакше від них немає користі", - сказав він.

Мінгареллі також підкреслив, що НАБУ має зберегти свою автономію, щоб "на них не наїжджали представники інших органів".

Глава представництва додав, що НАЗК має бути забезпечено належними інструментами для перевірки електронних декларацій.

Як повідомлялося, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ завербувала підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Євген Кізілов, УП