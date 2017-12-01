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Онищенко: Сподіваюсь помінятися місцями з Ситником і Холодницьким

П'ятниця, 1 грудня 2017, 18:52
Онищенко: Сподіваюсь помінятися місцями з Ситником і Холодницьким

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко заявляє про намір довести свою невинуватість в іспанському суді, оскільки отримав політичний притулок у цій країні.

Про це він сказав "Українській правді" 1 грудня на прохання прокоментувати початок процедури екстрадиції в Іспанії.

"Екстрадиції немає. Люди, у яких політичний притулок, їх справи розглядають в тій країні, яка дала цей притулок. Тому мене судити будуть тут, і вирок буде тут. Це єдиний мій шанс захиститися", – сказав він.

"Я розглядаю це як єдиний спосіб закінчити цю історію", – додав Онищенко.

На уточнюючі питання нардеп лише підкреслив, що впевнений у своїй правоті і не боїться суду.

"Суд це добре. Я ніколи не боявся судів. Йшов на суд спокійно, готовий захищатися. Головне, щоб була така можливість. Будемо судитися, це частина мого життя через таких дебілів, як Холодницький. Я в своїй правоті впевнений. З цього приводу мені нема чого переживати".

На запитання, чи сподівається він, що Іспанія відмовить Україні в екстрадиції, Онищенко заявив:

"Я сподіваюся, що правда восторжествує. І ми поміняємося місцями з Ситником і Холодницьким".

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що Іспанія почала розгляд екстрадиції Олександра Онищенка.

Зазначалося, що іспанський суд 13 листопада прийняв рішення, яким зобов'язав Онищенка з'являтися до суду раз на місяць.

"За рішенням суду Іспанії, до нього застосовано умовне звільнення, тобто, запобіжний захід. Тепер першого числа кожного місяця він зобов'язаний з'являтися до суду Іспанії, який розглядає екстрадицію", - сказав журналістам прокурор САП Андрій Перов.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Онищенко
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