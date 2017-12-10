Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон заявив про вбивство ватажка "Аль-Каїди" в Ємені

Неділя, 10 грудня 2017, 01:33

Міністерство оборони США заявило про вбивство у Ємені 5 членів ісламістського терористичного угруповання "Аль-Каїда", включно з її лідером у країні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Центральне командування Збройних сил США підкреслило, що авіаудари по Ємену були завдані ще 20 листопада.

Їх метою була ліквідація Муджахіда аль-Адані, також відомого як Мухаммад Шукрі - лідера бойовиків "Аль-Каїди" у Ємені.

Пентагон зазначає, що аль-Адані планував та здійснював теракти проти сил Ємену та міжнародної коаліції.

Як відомо, у жовтні військово-повітряні сили США нанесли авіаудар по тренувальних таборах бойовиків "Ісламської держави" в Ємені. Тоді Пентагон заявив про ліквідацію десятків бойовиків.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: