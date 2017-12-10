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Пентагон заявил об убийстве главаря "Аль-Каиды" в Йемене

Воскресенье, 10 декабря 2017, 01:33

Министерство обороны США заявило об убийстве в Йемене 5 членов исламистской террористической группировки "Аль-Каида", включая ее лидера в стране.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Центральное командование Вооруженных сил США подчеркнуло, что авиаудары по Йемену были нанесены еще 20 ноября.

Их целью была ликвидация Муджахида аль-Адани, также известного как Мухаммад Шукри - лидера боевиков "Аль-Каиды" в Йемене.

Пентагон отмечает, что аль-Адани планировал и осуществлял теракты против сил Йемена и международной коалиции.

Как известно, в октябре военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по тренировочных лагерях боевиков "Исламского государства" в Йемене. Тогда Пентагон заявил о ликвидации десятков боевиков.

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Темы: США
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