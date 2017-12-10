Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Не менше 70 людей у Криму незаконно позбавлені волі - правозахисники

Неділя, 10 грудня 2017, 03:27
Не менше 70 людей у Криму незаконно позбавлені волі - правозахисники

З 2014 року, після анексії Криму Росією, не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ.

Про це йдеться в дослідженні експертів Кримської правозахисної групи (КПГ), передають "Крим.Реалії".

"На сьогоднішній день 52 людини продовжують утримувати в тюрмах і СІЗО Криму або Росії, троє під домашнім арештом, і ця цифра неостаточна, бо є інші кримінальні справи в Криму, в яких можуть підтвердитися політичні мотиви переслідування", - підкреслюють правозахисники.

"Уряд і парламент України повинні докласти максимум зусиль для якнайшвидшого ухвалення закону про допомогу жертвам політичних переслідувань та їхнім родинам. Законопроект, що зможе вирішити частину проблем цих людей, вже розроблений і зареєстрований. На даному етапі він вимагає доопрацювання в Комітеті ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин", - заявила експерт КПГ Ольга Скрипник.

Теми: Кримполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: