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Українська діаспора боротиметься за права кримських татар - президент СКУ

Неділя, 10 грудня 2017, 03:58

Світовий конгрес українців допомагатиме кримським татарам у деокупації Криму та відстоюванні прав.

Про це заявив президент президент Світового конгресу українців Євген Чолій, передає Укрінформ.

"Від імені понад двадцятимільйонної української діаспори, Світовий конгрес українців заявляє про свою солідарність з кримськотатарським народом та запевняє у подальшій підтримці в боротьбі за деокупацію Криму та в захисті прав людини, а також національних і релігійних прав і свобод кримських татар", - підкреслив Чолій.

"Сьогодні кримські татари знову потерпають від жорстоких утисків, репресій та переслідувань, які ведуть проти них окупаційні владні структури Російської Федерації. Злочинні дії РФ змушують волелюбний кримськотатарський народ відстоювати своє право вільно жити на своїй власній землі", - наголосив президент Світового конгресу українців.

"З початком агресивних дій Російської Федерації в Україні, СКУ зміцнив співпрацю з Меджлісом кримськотатарського народу та активно просуває перед міжнародним співтовариством актуальні питання кримськотатарського народу", - додав Чолій.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татари
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