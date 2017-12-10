Украинская диаспора будет бороться за права крымских татар - президент ВКУ

Всемирный конгресс украинцев будет помогать крымским татарам в деоккупации Крыма и отстаивании прав.

Об этом заявил президент президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, передает Укринформ.

"От имени более двадцатимиллионной украинской диаспоры, Всемирный конгресс украинцев заявляет о своей солидарности с крымскотатарским народом и заверяет в дальнейшей поддержке в борьбе за деоккупацию Крыма и в защите прав человека, а также национальных и религиозных прав и свобод крымских татар", - подчеркнул Чолий.

"Сегодня крымские татары снова страдают от жестоких притеснений, репрессий и преследований, которые ведут против них оккупационные властные структуры Российской Федерации. Преступные действия РФ заставляют свободолюбивый крымскотатарский народ отстаивать свое право свободно жить на своей собственной земле", - отметил президент Всемирного конгресса украинцев.

"С началом агрессивных действий Российской Федерации в Украине, СКУ укрепил сотрудничество с Меджлисом крымскотатарского народа и активно продвигает перед международным сообществом актуальные вопросы крымскотатарского народа", - добавил Чолий.