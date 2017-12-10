Ліга арабських держав закликала США скасувати рішення по Єрусалиму

Міністри закордонних справ арабських країн на екстреному засіданні Ліги арабських держав у Каїрі закликали США скасувати рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву дипломатів.

"Цей крок Вашингтона призведе до зростання насильства в усьому близькосхідному регіоні. Таке рішення Трампа - небезпечне порушення міжнародного права", - йдеться у спільній заяві ЛАД.

Як відомо, раніше міністр закордонних справ Лівану Джебран Басіль закликав арабські країни ввести економічні санкції проти США через рішення Вашингтона по Єрусалиму.

6 грудня президент США Дональд Трамп, незважаючи на застереження світової спільноти, прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Всі 14 держав-членів Ради Безпеки ООН дистанціювалися від одностороннього рішення Трампа і піддали його критиці.

Однак, з огляду на право вето США, Радбез не став приймати ані спільної заяви, ані резолюції.

Після рішення США в Єрусалимі та на палестинських автономних територіях почалися акції протесту, в результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинула одна людина, ще не менше 760 були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль.