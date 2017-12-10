Доба в АТО: 39 обстрілів, постраждалих немає

За минулу добу, 9 грудня, бойовики 39 разів порушили перемир'я - жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Особливо активізувався противник за темної пори доби", - йдеться у заяві.

На Луганському напрямку ворог неодноразово зі 120-мм мінометів, зенітної установки, озброєння БМП та стрілецької зброї вів вогонь по наших оборонних укріпленнях біля Троїцького і Кримського.

Під час вогневих провокацій у районі Луганського і Попасної противник декілька разів обстрілював українські опорні пункти з мінометів 82-го калібру і гранатометів.

З озброєння БМП бойовики порушували перемир’я поблизу Зайцевого, а з кулеметів - здійснювали обстріли по опорних пунктах неподалік Новоолександрівки та Світлодарська.

На Донецькому напрямку ворожа активність зосередилася в районі Авдіївки - загарбники з 82-мм мінометів вели вогонь по оборонцях Пісків і шахти Бутівка, а з піхотного озброєння обстрілювали південні околиці Авдіївки.

Крім того, на Приазов’ї незаконні збройні формування відкривали вогонь з гранатометів і озброєння БМП по захисниках Водяного і Талаківки.