Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 39 обстрілів, постраждалих немає

Неділя, 10 грудня 2017, 06:04
Доба в АТО: 39 обстрілів, постраждалих немає

За минулу добу, 9 грудня, бойовики 39 разів порушили перемир'я - жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Особливо активізувався противник за темної пори доби", - йдеться у заяві.

На Луганському напрямку ворог неодноразово зі 120-мм мінометів, зенітної установки, озброєння БМП та стрілецької зброї вів вогонь по наших оборонних укріпленнях біля Троїцького і Кримського.

Під час вогневих провокацій у районі Луганського і Попасної противник декілька разів обстрілював українські опорні пункти з мінометів 82-го калібру і гранатометів.

З озброєння БМП бойовики порушували перемир’я поблизу Зайцевого, а з кулеметів - здійснювали обстріли по опорних пунктах неподалік Новоолександрівки та Світлодарська.

На Донецькому напрямку ворожа активність зосередилася в районі Авдіївки - загарбники з 82-мм мінометів вели вогонь по оборонцях Пісків і шахти Бутівка, а з піхотного озброєння обстрілювали південні околиці Авдіївки.

Крім того, на Приазов’ї незаконні збройні формування відкривали вогонь з гранатометів і озброєння БМП по захисниках Водяного і Талаківки.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: